Quattro furti in altrettanti stabilimenti balneari. Nel mirino dei ladri sono finite diverse attività di Sperlonga. Hanno agito con il favore del buio, nella stessa serata dell'8 luglio scorso, portando via tutto quello che trovavano: merce e denaro contante.

In uno degli stabilimenti colpiti, tra le 21,45 e le 22, i malviventi hanno frzato una finestra sul retro dell'attività e si sono introdotti all'interno della struttura balneare portando via 10 bottiglie di vino pregiato e costoso e la somma di 500 euro. Negli altri tre casi erano invece riusciti a portare via prodotti alimentari, due telefoni cellulari e denaro contante per circa mille euro.

Dopo le denunce dei titolari i carabinieri della stazione di Sperlonga hanno avviato le indagini riuscendo a identificare i presunti responsabili, ora denunciati in stato di libertà per furto aggravato. Si tratta di due uomini, un 36enne di origine russa ma residente nel comune di Itri e un 25enne anche lui residente a Itri.