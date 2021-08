Sperlonga: ruba una bici elettrica in strada, subito identificata e denunciata una coppia

Sono stati subiti identificati e denunciati gli autori del furto di una bici elettrica avvenuto nella notte a Sperlonga: al termine di una tempestiva attività investigativa i carabinieri della locale Stazione coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno chiuso il cerchio intorno ad una coppia di origini romene.

Secondo quanto ricostruito i due ragazzi, entrambi 20enni, nella notte hanno rubato dalla pubblica via una bicicletta elettrica che è stata subito recuperata dai carabinieri e restituita ai proprietari (foto in basso). Non solo, ma nel corso della successiva perquisizione i giovani sono stati trovati in possesso di vari arnesi atti allo scasso e grimaldelli che sono stati posti sotto sequestro.

Al termine delle formalità la coppia è stata denunciata in stato di libertà per i reati di furto e possesso ingiustificato di chiavi alterare e grimaldelli.