Furto a scuola: rubato un computer durante l'orario delle lezioni

Un altro furto consumato in una scuola della provincia pontina. Questa volta è toccato al comune di Sperlonga, dove i carabinieri della stazione del paese sono intervenuti su richiesta del dirigente scolastico.

Il furto risale alla giornata del 24 maggio, avvenuto in pieno giorno e durante l'orario scolastico. Come verificato dai militari dell'Arma, dall'aula di informatica del plesso scolastico è stato portato via un computer portatile del valore di 220 euro.

Raccolta la denuncia e ricostruito l'accuduto, i carabinieri hanno avviato le indagini sul territorio per risalire al responsabile.