Indagine a Sperlonga, carabinieri in Comune per acquisire alcuni atti

C'è un'indagine in corso che riguarda alcuni settori del Comune di Sperlonga. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Terracina, diretti dal capitano Francesco Vivona, su delega della procura hanno effettuato un accesso al Comune e acquisito alcuni atti, evidentemente oggetto dell'attività investigativa.

Atti e documenti sono stati acquisiti in particolare nell'ufficio tecnico dell'ente e in quello del Bilancio. Al momento però non trapela nulla di più dall'indagine in corso.