Stroncato da un malore mentre è in spiaggia con gli amici

Ha accusato un improvviso malore ed è morto mentre si trovava in gita sul litorale pontino. Un 50enne di Ceprano, in provincia di Frosinone, è stato stroncato da un malore quando era in spiaggia a Sperlonga in compagnia di alcuni amici.

Come riportato da Frosinone Today, l'uomo si è sentito male e si è accasciato a terra. Le persone presenti hanno immediatamente chiesto l'intervento dei soccorsi, ma i sanitari del 118 non sono riusciti a salvargli la vita e non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Tra qualche giorno la vittima, Valentino Celletti, avrebbe compiuto 51 anni.