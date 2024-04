Violenta rissa fra cittadini indiani: i carabinieri sulle tracce di altri responsabili

Ci sarebbero altre persone coinvolte in una violenta rissa scoppiata la sera del 3 aprile scorso nel territorio di Sperlonga. E le indagini dei carabinieri sono ora concentrate sull'individuazione di eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti nell'episodio, oltre ai quattro già denunciati a piede libero per il reato di rissa aggravata.

Tutto era accaduto in casa di un 28enne di nazionalità indiana che si trovava insieme ad alcuni connazionali. Come ricostruito dai militari, era scoppiata una lite nel gruppo sfociata poi in una rissa. Due degli uomini coinvolti erano finiti all'ospedale di Terracina a causa delle ferite riportate nella colluttazione. Le prime indagini avevano consentito ai carabinieri di ricostruire i fatti e di denunciare in stato di libertà tutti i partecipanti: lo stesso 28enne, denunciato anche per essere entrato illegalmente in Italia, un 45enne residente a Sperlonga e altri due uomini di 44 e 45 anni, sempre di nazionalità indiana, residenti a Gaeta. Ma dagli ulteriori accertamenti potrebbe essere emersa la partecipazione di altre persone non ancora identificate, sulle quali è ancora in corso l'attività investigativa che dovrà chiarire anche le cause che hanno scatenato la rissa.