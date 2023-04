Hotel Grotta di Tiberio, tutto abusivo. Per il Tar va demolito

“Tutto il complesso recettivo denominato Grotta di Tiberio edificato in virtù dei permessi di costruire del 2004 e 2005 e ampliato sine titulo nei successivi anni 2007/2011, è da considerarsi abusivo, sia che lo si qualifichi come intervento di ristrutturazione edilizia di un immobile già abusivo, sia che lo si qualifichi come nuova costruzione, in quanto realizzato in contrasto con la classificazione agricola dell’area, in contrasto con il vincolo di rispetto stradale e in contrasto con i vincoli paesaggistici”.

E’ quanto stabilisce una sentenza del Tar di Latina che ha respinto il ricorso presentato dalla società Chinappi Aldo & c. proprietaria dell’albergo di Sperlonga da anni al centro di azioni giudiziarie e ricorsi ai giudici amministrativi che chiedeva l’annullamento degli atti finalizzati alla demolizione della struttura ricettiva. Nella sentenza i magistrati fanno riferimento anche alle sentenze del tribunale di Latina, della Corte di Appello di Roma e della Corte di Cassazione. In particolare il primo pronunciamento ha dichiarato Armando Cusani - sindaco di Sperlonga e all’epoca socio del suocero Erasmo Chinappi), Aldo Erasmo Chinappi e Antonio Faiola, responsabile del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Sperlonga - colpevoli condannando i primi due a 2 anni di reclusione per lottizzazione abusiva, il terzo a un anno.

Sempre secondo i giudici del Tar “in quella sentenza, è emersa la trasformazione attraverso una serie di interventi succedutisi nel tempo, di un originario ristorante denominato Grotta di Tiberio in un complesso alberghiero dotato di piscina e servizi annessi mediante demolizione dell’originaria struttura e costruzione di nuove opere implicanti consistenti aumenti di superfici e volumetrie in violazione dei limiti e vincoli imposti dalla normativa urbanistico-edilizia vigente”. In definitiva “i titoli abilitativi inerenti alla struttura produttiva sono connotati da profili di palese illegittimità”. L’ordine di demolizione, insomma, è legittimo.