Truffa online con le case vacanza: denunciati un uomo e una donna

Pubblicizzavano online appartamenti in affitto per le vacanze a Sperlonga che in realtà erano delle truffe. Un uomo di 51 anni e una donna di 31 anni, entrambi residenti in Abruzzo, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri dopo una serie di segnalazioni arrivate da cittadini truffati. I due erano riusciti ad ottenere, con i falsi annunci, circa 2250 euro dalle vittime di turno. L'indagine dei militari ha consentito di risalire alla loro identità e di rintracciarli, facendo scattare una denuncia per truffa a carico di entrambi.

I consigli dei carabinieri contro le truffe

A questo proposito il comando provinciale dei carabinieri di Latina consiglia ai cittadini di usare le dovute cautele quando si stipulano contratti di locazione. In particolare, è bene prestare attenzione alle fotografie dell’immobile, accertandosi che siano reali e contestualizzate; attenzione inoltre ai prezzi: un immobile da sogno potrebbe essere messo a prezzo stracciato per attirare l’attenzione dei clienti: è bene poi diffidare di un venditore che dichiara di trovarsi all'estero o fuori città e di non avere occasione per fissare un incontro per far visionare l'immobile di persona; un altro inidizio potrebbe essere legato alla mancanza di un numero di telefono o a numeri di telefono non attivi; è meglio evitare di inviare caparre per bloccare l'appartamento soprattutto se viene chiesto un pagamento non tracciabile, effettuato ad esempio su carte prepagate; infine è preferibile evitare di comunicare dati sensibili che non sono necessari nella fase della trattativa preliminare, come dati sul conto corrente o carta di credito.