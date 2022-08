Occupano la spiaggia libera con ombrelloni e sdraio: controlli e sequestri anche a Ferragosto

Hanno interessato anche le spiagge i controlli effettuati dai carabinieri nel corso del lungo fine settimana di Ferragosto in tutto il territorio provinciale. L’attenzione è stata rivolta anche al corretto utilizzo dell’arenile libero e al contrasto del triste fenomeno dell’occupazione abusiva.

Durante i servizi della motovedetta CC816 sono stati denunciati in stato di libertà tre titolari di attività di noleggio di attrezzatura da spiaggia sorpresi mentre installavano gli ombrelloni senza alcuna richiesta da parte di utenti, in tratti di spiaggia libera in località Sant’Agostino a Gaeta.

Sono stati, pertanto, sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino numerosi ombrelloni, lettini e porta ombrelloni. Nella stessa circostanza sono state comminate sanzioni amministrative a carico di due persone sorprese a praticare attività di pesca sebbene sprovvisti della previste autorizzazione.