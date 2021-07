Imprenditore muore investito da un carrello elevatore: denunciato un operaio

L'incidente avvenuto questa mattina in una ditta di autodemolizioni. La vittima è un uomo di 60 anni. Indagini in corso di carabinieri e Asl

Emergono nuovi dettagli sull'incidente che oggi, a Spigno Saturnia, ha causato la morte di un uomo. La vittima è un 60enne della provincia di Frosinone, imprenditore, che si trovava all'interno di una ditta di demolizioni per acquistare pezzi di ricambio.

Secondo la ricostruzione e gli accertamenti dei carabinieri di Minturno, intervenuti sul posto, l'uomo è stato investito da un carrello elevatore rimanendo ucciso per trauma da schiacciamento del torace. Il mezzo era guidato da un 51enne, originario di Agrigenti, operaio. Quest'ultimo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di omicidio colposo.

Sono ora in corso le indagini dei carabinieri e del personale del dipartimento di prevenzione della Asl di Latina per accertare eventuali omissioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.