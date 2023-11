Spinge i carabinieri durante un controllo e scappa, era in possesso di droga

Si scaglia contro i carabinieri per evitare un controllo, li spinge e scappa via. Una fuga che non gli è valsa a molto e che ha portato una denuncia nei suoi confronti per resistenza a pubblico ufficiale.

Protagonista di quanto accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 15 novembre, a Terracina un giovane che nonostante i suoi 20 anni risulta già censurato per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti.

Come riferiscono dall’Arma, il ragazzo nel corso di un posto di blocco, che rientra nell’ambito di un servizio coordinato del territorio, è stato sottoposto a controllo da parte dei militari mentre si trovava alla guida di uno scooter.

È stato proprio nel corso delle operazioni che il 20enne ha opposto resistenza e ha spinto i carabinieri per poter poi fuggire a piedi tra le vie circostanti. Bloccato poco dopo è stato anche trovato in possesso di una dose di hashish e per questo è scattata anche la segnalazione alla Prefettura.