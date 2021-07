Dj set non autorizzato: sanzionato uno stabilimento balneare al lido di Latina

Sono stati intensificati con l’arrivo della stagione estiva da parte della polizia i controlli e delle verifiche amministrative su tutto il teritorio provinciale, con una particolare attenzione rivolta soprattutto alle attività del litorale.

Nel corso di tali controlli, i poliziotti della Divisione di polizia amministrativa hanno accertato che uno stabilimento balneare di Latina, sebbene privo delle previste autorizzazioni in materia di impatto acustico, aveva organizzato un Dj set. Al termine degli accertamenti, quindi, al titolare è stata contestata la prevista sanzione amministrativa per un rilevante importo.

“Il fenomeno - fanno sapere dalla Questura - sarà costantemente monitorato, anche per contrastare quella sorta di deregulation che, in alcune circostanze, ha anche comportato situazioni di illegalità connesse alla movida, con conseguenti rischi per gli avventori”.