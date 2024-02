Continua a perseguitare la ex, agente penitenziario arrestato per stalking

Nonostantre un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla sua ex fidanzata e l'iscrizione nel registro degli indagati per stalking ha continuato a seguirla e tormentarla e questa mattina è stato arrestato.

Protagonista l'agente della polizia penitenziaria nei confronti del quale a dicembre dello scorso anno, in seguito ad una dettagliata denuncia della vittima, la Procura della Repubblica, aveva ottenuto dal gip un'ordinanza restrittiva con divieto di avvicinamento. La ragazza, 27 anni, aveva avuto con lui una breve relazione poi interrotta ma l'operatore carcerario aveva continuato a tormentarla in tutti i modi. Si faceva trovare all'uscita dal lavoro e cercava di parlarle, si presentava nella palestra che lei frequentava addirittura in divisa e poi anche sul posto di lavoro dal fratello di lei. Ma lui non si è fermato neppure dopo un ammonimento del questore tanto da farsi trovare all'uscita del supermercato dove lei faceva la spesa e dove l'aveva aggredita fisicamente.

Questa mattina, a distanza di meno di due mesi dall'emissione di quel provvedimento cautelare, lui si è rifatto vivo in un centro commericale di Latina dove la 27enne si trovava in compagnia di un'amica: probabilmente l'aveva seguita. Così l'ha avvicinata con la scusa di darle un regalo e quando lei gli ha detto di andare via e ha tentato di allontanarsi lui ha continuato a seguirla. A quel punto la ragazza ha chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute e lo hanno arrestato per stalking e violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa.