Seguita e bloccata in auto: continua l’incubo per una famiglia, ma stavolta il vicino stalker va in carcere

Questa volta è finito in carcere il vicino stalker di una famiglia di Fondi la cui vita era diventata ormai un incubo. L’uomo, un 51enne, sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ha violato le prescrizioni spingendo il giudice a decidere per una più pesante misura nei suoi confronti. Tanto che nei giorni scorsi la polizia ha proceduto a sottoporre il 51enne alla misura cautelare della custodia in carcere, dando esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura.

La misura restrittiva ha sostituito quella personale del divieto di avvicinamento alle persone offese che gli era stata applicata due settimane fa a tutela della famiglia di i vicini di casa dell’arrestato, vittima da tempo di atti persecutori ed una serie di gravi azioni intimidatorie.

Dopo il primo provvedimento, l’uomo era stato anche esortato, in sede di interrogatorio di garanzia, dallo stesso giudice ad attenersi alla misura cautelare che gli era stata imposta. Ma, nonostante il divieto di avvicinamento a tutti i membri della famiglia, alla loro abitazione, ai luoghi di lavoro e a quelli da loro abitualmente frequentati, assicurato anche con l’applicazione del braccialetto elettronico, il 51enne ha violato in più occasioni le varie prescrizioni.

In una circostanza in particolare spiegano dalla Questura di Latina, aveva seguito in auto le vittime per poi effettuare un testacoda, posizionandosi in modo tale da costringerli a non riprendere la marcia, e continuando con evoluzioni spericolate davanti i figli minori dei malcapitati

“Dimostrando un’evidente quanto pericolosa incapacità di autocontrollo ed un’assoluta incuranza per le decisioni dell’Autorità Giudiziaria, al punto tale da rendere vano il primo provvedimento restrittivo”, aggiungono dalla Questura di Latina, gli è stata dunque applicata la misura della custodia in carcere. L’uomo è stato quindi portato nella casa circondariale di Latina.