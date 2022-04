Lavori sulla strada provinciale Fogliano - Borgo Sabotino: chiusure a variazioni alla viabilità

Chiusure e variazioni alla viabilità sulla strada provinciale Fogliano - Borgo Sabotino a Latina a partire da lunedì 2 maggio. A darne notizia la Provincia che ha annunciato una serie di lavori urgenti di messa in sicurezza delle fasce frangivento di proprietà regionale radicate lungo l’arteria.

Proprio per “consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza” degli interventi, quindi, il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia ha disposto la chiusura al traffico nelle ore diurne dei tratti interessati. Questo il calendario delle variazioni:

- dal Km. 3+700 circa (incrocio Via del Lido) al Km. 5+600 circa (intersezione semaforica Via Casilina) nel periodo dal 2 maggio al 27 maggio;

- nel tratto compreso dal Km. 5+600 circa (intersezione semaforica Via Casilina) al Km. 8+365 circa (rotatoria di Borgo Sabotino) nel periodo dal 30 maggio 2022 al 30 giugno 2022.