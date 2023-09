Strage di Cisterna, la moglie in aula: "Mi minacciava e io lo avevo segnalato alle istituzioni"

Ha raccontato delle minacce del marito, delle reiterate segnalazioni alla Questura e all'Arma dei carabinieri Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage di Cisterna compiuta il 28 febbraio 2018 dal marito Luigi Capasso che dopo averle sparato ferendola si era barricato in casa e a conclusione di una lunga trattativa con i colleghi dell’Arma aveva ucciso le figlie Alessia e Martina di 8 e 13 anni per poi suicidarsi. Il tutto con la pistola di ordinanza.

E oggi, 19 settembre, la Gargiulo è stata ascoltata nell'udienza del processo a carico dei due medici grazie alle cui certificazioni il militare era riuscito a ottenere nuovamente la pistola che la stessa arma dei carabinieri gli aveva tolto. Sul banco degli imputati davanti al giudice monocratico Fabio Velardi ci sono Quintilio Facchini e il maggiore Chiara Verdone, rispettivamente medico di fiducia di Capasso e medico militare nel servizio di infermeria del presidio di Velletri, chiamati entrambi a rispondere di omicidio colposo. La donna - che si è costituita parte civile con l’avvocato Claudio Botti così come l'Associazione ‘Differenza Donna’ che ha realizzato un centro antiviolenza intitolato proprio alle vittime Alessia e Martina - ha risposto per quasi quattro ore alle domande dei pubblici ministeri Daria Monsurrò e Giuseppe Bontempo, ricordando i comportamenti del marito, le sue minacce quando erano ancora sposati e che erano aumentate dopo la decisione di lei di separarsi. Ed è proprio dopo che Capasso si era presentato davanti al posto di lavoro della moglie e l'aveva minacciata alla presenza dei colleghi che lei aveva deciso di segnalare i comportamenti dell'uomo prima alla Questura poi ai carabinieri.

"Mi sono rivolta alle istituzioni" ha spiegato nel corso dell'udienza che proprio su sua richiesta si è svolta a porte chiuse. Tanto che proprio in seguito a quella denuncia a Capasso venne ritirata l'arma d'ordinanza salvo poi gli sia stata restituita dopo appena una settimana grazie al parere medico dei due imputati. La difesa, rappresentata dagli avvocati Orlando Mariani e Luciano Lazzari per Facchini e Carlo Arnulfo per la Verdone, ha insistito sui contatti avuti dalla Gargiulo con appartenenti all'Arma dei carabinieri poi il processo è stato aggiornato al 21 novembre prossimo quando saranno ascoltati altri testi della Procura.