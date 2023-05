Gli studenti delle isole a lezione di legalità dalla Guardia di Finanza

E’ stata l’occasione per far conoscere agli studenti delle isole pontine, accompagnati dai dirigenti scolastici, il fondamentale ruolo della Guardia di finanza a tutela della legalità economica e finanziaria nonché quale Forza di polizia impegnata su più fronti nella difesa e nella sicurezza dei cittadini, la giornata che le fiamme gialle pontine hanno dedicato a Ventotene agli istituti scolastici Carlo Pisacane di Ponza e Dante Alighieri di Ventotene.

L’iniziativa, promossa dal Comando Regionale Lazio e dai dipendenti reparti Comando provinciale di Latina e Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, ha visto il Centro polivalente Umberto Elia Terracini essere polo istituzionale della giornata organizzata con l’apporto dei finanzieri della locale Tenenza e la collaborazione della comunità di Ventotene.

A testimonianza dell’attenzione e della sensibilità del Corpo verso i più giovani e verso le comunità isolane, l’evento ha visto la partecipazione in prima persona del comandante regionale Lazio, il generale di divisione Virgilio Pomponi, che ha portato il suo saluto ai ragazzi, ai genitori, ai dirigenti scolastici e a tutti i presenti, ricambiato e ringraziato dai vice sindaci di Ponza Giuseppe Feola e di Ventotene Giuseppe Pepe, nonché dai responsabili dei rispettivi plessi scolastici delle isole pontine.

Nel corso della mattinata sono stati quindi illustrati i compiti e le sfide quotidianamente affrontati dalla Guardia di finanza nelle sue diverse “anime” terrestre, navale e aerea, “raccogliendo tutti i partecipanti, finanzieri, cittadinanza, scolaresche e rappresentanze comunali, su un versante importante e delicato quale è quello della legalità e dei suoi valori, avamposto sempre più vitale nel diuturno operare della collettività presente e futura. Infatti, è ferma convinzione del Corpo – sinceramente condivisa dai dirigenti e docenti scolastici presenti – come l’educazione alla legalità debba essere un tema sempre centrale sin dai banchi di scuola".

Particolarmente apprezzate nel corso dell’evento sono state le visite a bordo dell’unità navale guardacoste G20 MARRA e dell’elicottero bimotore mod. PH139D, mezzi quotidianamente impegnati nell’espletamento delle funzioni di sicurezza economico-finanziaria in mare e in aria nonché l’esibizione delle unità cinofile del Gruppo Guardia di finanza di Formia che hanno destato stupore ed entusiasmo negli alunni ma anche negli adulti; nel corso proprio della dimostrazione dei due esemplari di pastore tedesco, “Gingo e Jessy”, sono state diverse le domande e le curiosità.

Infine, nel rispetto e in onore delle tradizioni locali, si è assistito al decollo di una mongolfiera con il simbolo e i colori delle Fiamme Gialle.

“L’iniziativa - commentano dal Comando provinciale - testimonia la costante vicinanza della Guardia di Finanza alla collettività e ai più giovani e la vocazione anche sociale del Corpo, e ha costituito un momento di incontro e avvicinamento tra istituzioni e cittadini, momento ancor più sentito in comunità piccole e isolate come le splendide isole pontine, tra loro non eccessivamente lontane ma sicuramente vicine per realtà sociale, ambientale, tradizioni e cultura”.