Lo stupro alla Garbatella, poi la violenza sessuale ad Anzio su una 19enne: la svolta nelle indagini

Non solo la violenza sessuale su una 19enne ad Anzio, ma anche lo stupro del settembre dello scorso anno a una donna nella zona della Garbatella a Roma. Nuova pesante accusa nei confronti del 32enne di origini nigeriane che dopo i fatti di Anzio era stato arrestato dalla polizia ad Aprilia, mentre nei pressi della stazione era pronto a prendere un treno per tornare nella Capitale. Gli agenti della Squadra Mobile lo avevano intercettato nella provincia pontina dopo due mesi di indagini e per lui si erano aperte le porte del carcere di Velletri. E ora la polizia ha dato esecuzione a una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per lo stupro della Garbatella.

Le indagini della Squadra Mobile capitolina hanno avuto una svolta significativa in seguito proprio alla violenza di Anzio; gli investigatori, durante gli accertamenti hanno riscontrato forti analogie nel modus operandi utilizzato nei due episodi e ricostruito anche grazie alla preziosa collaborazione delle vittime e alle perizie svolte dalla polizia scientifica, portando ad attribuire all'indagato sia i fatti di Anzio che della Garbatella.

Lo stupro alla Garbatella

Come ricostruisce Romatoday, la violenza sessuale alla Garbatella si era consumata nella tarda serata del 30 settembre dello scorso anno in via Alessandro Valignano; la vittima era in compagnia di alcuni amici ed erano in un ristorante quando lei si è allontanata per andare a prendere qualcosa in auto. A quel punto è stata raggiunta alle spalle da un uomo che l’aveva prima spinta, quindi aggredita e infine violentata. A trovarla fu un'amica che, preoccupata per il mancato ritorno, era andata a cercarla trovandola in lacrime.

La violenza sessuale ad Anzio

L'indagine dopo la violenza sessuale iniziò subito ma dell'aggressore, però, non si trovarono tracce. Almeno fino a oggi. Decisiva si è rivelata appunto la comparazione con la violenza sessuale di Anzio del maggio scorso su una giovane di appena 19 anni anche lei pedinata e poi aggredita alle spalle fino ad essere trascinata di forza in un rifugio di fortuna dove si consumò lo stupro. Interrogato dopo l’arresto il 32enne aveva ammesso tutto.