Maltempo, acqua torbida nel sud pontino: autobotti in sei comuni a disposizione dei cittadini

Dopo la nuova ondata di maltempo che si è verificata nella giornata di ieri, sabato 19 novembre, in particolare sul territorio di Formia, si sono verificati fenomeni di torbidità dell'acqua in tutto il sud pontino, già annunciati da Acqualatina nella serata di ieri.

La società Acqualatina ha reso noto oggi, 20 novembre, di aver messo a disposizione dell'utenza le autobotti in tutti i comuni interessati. A Formia in particolare sono disponibili autobotti in Piazza Antonio Ricca, Piazzale Case Popolari, via Frassini, Piazza Sant'Andrea, parcheggio antistante scuole elementari (Gianola), Piazzale Largo Paone, Piazza S.Erasmo, via Spaventola (mercato nuovo), via Palazzo (incrocio Via San Pietro-Piazzale retro Coni), Piazza Mattei.

A Minturno il servizio è operativo in Piazza Roma (antistante palazzo comunale), Piazza Fratelli Pimpinella, presso centro anziani (zona Tufo), Piazza Rotelli, Piazza S. Biagio, di fronte alla chiesa Immacolata. A Spigno Saturnia, sul retro della sede del Comune, davanti al ristorante Fornacella, in Piazza Municipio. Nel comune di Gaeta in via Calegna, antistante scuola dell'Infanzia, via Ville delle Sirene, incrocio Corso Italia-via Bologna, via Monte Tortona – incrocio Via Cervino, Piazza Traniello, via Firenze nei pressi Hotel 'Mirasole', parcheggio vecchia stazione. A Castelforte presso il parcheggio della vecchia stazione, Suio paese antistante sede Protezione Civile, via Capanna nei pressi di ponte Rio Grande, presso la piazza adiacente il Comune. Infine, nel comune di Santi Cosma e Damiano presso la Banca del Garigliano, via Veneto antistante la chiesa dei S.S. Cosma e Damiano, presso il parco giochi di Cerri Aprano.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni all'utenza in merito all'evolversi della situazione.