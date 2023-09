Evasione fiscale e lavoro nero, droga e carburante abusivo: raffica di controlli nel sud pontino

Il piano straordinario di controlli estivi predisposto dal comando provinciale della guardia di finanza di Latina ha prodotto i suoi effetti. In azione il gruppo dei finanzieri di Formia e le compagnie di Terracina e Fondi, che hanno puntato l'attenzione sul lavoro irregolare, il rincaro ingiustificato dei prezzi del carburante, l'abusivismo commerciale, ma anche affitti in nero, traffico di droga e diffusione e vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

Evasione fiscale e lavoro nero

In particolare, l'azione di contrasto all'economia sommersa e all'evasione fiscale si è realizzata attraverso ordinarie attività ispettive e di verifica e attraverso controlli sulla regolare memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. I controlli in questo caso hanno consentito di rilevare irregolarità nel 60% dei casi e di constatare il relativo mancato adempimento di più di 90 esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata anche riservata alle categorie di lavoratori più vulnerabili sotto il profilo economico-sociale, con interventi mirati nelle attività turistiche. Sotto questo aspetto i finanzieri hanno elevato sanzioni nei confronti di più di 20 datori di lavoro per aver impiegato manodopera irregolare o in nero, che in qualche caso percepiva anche il reddito di cittadinanza.

Controlli sui servizi di balneazione

Le attività della Finanza hanno riguardato anche i servizi di balneazione sulle spiagge, nell'ambito dei quali sono state riscontrate irregolarità sia in materia di occupazione del demanio marittimo sia nell'esercizio delle attività commerciali. Nel comune di Gaeta in particolare sono state elevate sanzioni nei confronti di titolari di spiagge in concessione per aver negato l'accesso gratuito all'arenile, mentre in un'altra occasione il controllo si è concluso con il sequestro di ombrelloni e lettini che erano stati posizionati e noleggiati su aree pubbliche senza la prevista autorizzazione.

Sanzioni ai distributori di carburante e sequestro di 15mila litri di gasolio

Alla luce poi del progressivo aumento dei prezzi dei carburanti praticati al pubblico è stata incrementata l’azione di vigilanza nel settore attraverso monitoraggi periodici dei distributori stradali della zona. Sull’intera provincia sono stati sanzionati, a vario titolo, 12 distributori di carburanti constatando diverse violazioni correlate all’obbligo di esposizione e comunicazione dei prezzi praticati al pubblico al Ministero dello Sviluppo Economico – Osservaprezzi Carburanti. Inoltre gli interventi delle Fiamme Gialle delle compagnie di Fondi e Terracina hanno consentito di scoprire e sequestrare complessivamente circa 15mila litri di gasolio di contrabbando o alterato con solventi chimici, nonché di 1900 kg di gas petrolio liquefatto illecitamente detenuto.

Ispezioni e verifiche sui prodotti alimentari

La vigilanza nelle località turistiche ha riguardato anche i prodotti alimentari. La compagnia di Fondi ha sottoposto a sequestro 550 chili di carni adulterate e di prodotti ittici privi di tracciabilità e tenuti in cattivo stato di conservazione.

Il bilancio dei controlli sulle strade

Contestate numerose violazioni al Codice della Strada, che hanno portato in un caso al ritiro della carta di circolazione e al fermo di un veicolo a carico di un conducente sprovvisto di regolare licenza Taxi o autorizzazione Ncc. I servizi hanno poi portato al ritiro di 6 patenti e al sequestro amministrativo di un mezzo per infrazioni collegate all’assenza di assicurazione, assenza del casco, guida pericolosa, guida in stato di ebbrezza.

Denunce e sequestri per contraffazione di marchi

Importante è stato inoltre il presidio garantito nell’ambito dei controlli volti alla tutela della proprietà industriale, del Made in Italy e della sicurezza prodotti, che ha consentito il sequestro di circa 60 articoli di telefonia contraffatti. Sempre sul versante della contraffazione, la compagnia di Terracina, a conclusione di complesse indagini, ha individuato ed oscurato un sito web dedicato all’e-commerce che metteva in commercio capi di abbigliamento e accessori che richiamavano motivi e foggia di noti brand d’abbigliamento, risultati contraffatti all’esito di perizie tecniche.

Maxi sequestri di droga

Efficaci anche le operazioni volte al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, spesso espletate anche con l’ausilio delle unità cinofile e programmate in prossimità di locali notturni e luoghi di aggregazione della movida, compresa l’isola di Ponza. Oltre 100 gli interventi, di cui circa 70 con esito irregolare. Sette sono state le denunce e 59 i soggetti segnalati alle competenti prefetture per possesso personale di droga. Le attività hanno permesso il sequestro di hashish, marijuana, eroina e cocaina a ragazzi il più delle volte minorenni. In seguito a specifiche indagini la compagnia dei carabinieri di Terracina ha proceduto al sequestro di 1,5 chili di hashish e 5 di marijuana. Scoperta e sequestrata anche una piantagione con 370 piante di cannabis che ha portato all'arresto di due persone e alla denuncia a piede libero di altre due. Inoltre, a seguito di mirate indagini eseguite dalla Compagnia di Terracina, si è proceduto al sequestro di complessivi kg. 1,5 di hashish, kg 5 di marijuana e di una piantagione con 370 piante ”cannabis”, con l’arresto di 2 persone e la denuncia di altrettante a piede libero.

La trasversalità degli interventi programmati dalle Fiamme Gialle conferma anche nel periodo estivo l'attenzione della Guardia di finanza alle attività di vigilanza e controllo economico del territorio, in particolare del sud pontino.