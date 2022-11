Tromba d'aria nel sud pontino: conta dei danni pesante per le attività industriali

Conta dei danni per la tromba d'aria che ieri, 4 novembre, si è abbattuta sul sud pontino provocando disagi in diversi territori tra Formia, Minturno e Spigno Saturnia e anche il ferimento di due operai. La tromba d'aria partita dalla costa ha poi interessato alcune zone dell'entroterra e la zona industriale che fa parte del comune di Minturno, dove diversi stabilimenti sono stati danneggiati. Colpito in particolare lo stabilimento della Music & Lights, dove il forte vento ha spazzato via una facciata e parte della copertura del capannone.

L'ondata di maltempo non ha risparmiato neanche il territorio di Spigno Saturnia, dove le raffiche hanno abbattuto un'antenna della telefonia mobile in località Fornello. Per gran parte della giornata di ieri hanno lavorato i volontari della protezione civile per danni ad abitazioni e attività produttive e alberi caduti sulle strade. Il sindaco Salvatore Vento ha effettuato dei sopralluoghi nelle aree più colpite e ha annunciato l'invio alla Regione Lazio di una richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale attraverso una delibera di giunta che è stata già predisposta ed è in fase di approvazione. Già in serata la viabilità era tornata regolare.

Nella giornata di oggi una nuova allerta meteo per vento è già stata annunciata per tutto il territorio pontino.