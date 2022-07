Cumuli di rifiuti in spiaggia e discariche abusive: raffica di sanzioni della guardia costiera

Discariche abusive di rifiuti sono state scoperte dai militari del nucleo operativo di polizia ambientale e della sezione navale della guardia costiera di Gaeta. Tra le attività effettuate quella che ha portato a scoprire, nel comune di Lenola, due ditte intente ad abbandonare rifiuti di ogni genere, compreso un automezzo con targa straniera, su un terreno di circa 200 metri quadrati adiacente allo stabile dove hanno sede le attività imprenditoriaòi. I responsabili sono stati multati con una sanzione di 7.500 euro e sul terreno utilizzato come discarica abusiva sono state disposte dagli organi competenti operazioni di bonifica.

Negli ultimi mesi sono state irrogate sanzioni a carico dei soggetti pubblici e privati per violazione in materia ambientale per un importo complessivo di circa 32.000 euro.

Nel corso degli stessi servizi è stata individuata un'altra discarica all'interno di un'area naturalistica sottoposta a vincolo ambientale e idrogeologico, in località spiaggia delle Bambole a Sperlonga. Anche in questo caso è scattata una sanzione per i responsabili e sono state avviate le procedure di bonifica del sito, ad oggi ancora in via di definizione.

Le attività ispettive del personale del nucleo di polizia giudiziaria sono tuttora in corso anche per quanto concerne la salvaguardia dell’uso pubblico dei beni demaniali marittimi dati in concessione delle varie amministrazioni comunali e a volte utilizzati in modo difforme rispetto a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.