Tragedia al lido di Latina: carabiniere si toglie la vita con un colpo di pistola

Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 9 gennaio, al lido di Latina: un uomo si è tolto la vita con un colpo di pistola. Il dramma nella zona di Foce Verde, sotto al ponte di strada Valmontorio nell'area della foce del canale Mascarello.

A dare l’allarme, da quanto si apprende, sarebbe stato un passante che ha visto il corpo dell’uomo senza vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con un’eliambulanza; ma ogni tentativo di tenere in vita l’uomo si è rivelato vano. L’area della tragedia è stata raggiunta anche dagli agenti della polizia che per primi hanno indagato sull'accaduto. Poco dopo è arrivata la conferma che si tratta di un carabiniere, maresciallo capo in servizio a Roma, a Tor Tre Teste.