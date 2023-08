Sversamento sulle spiagge libere, primi risultati delle analisi: “Il mare torna balneabile”

E’ stato revocato il divieto di balneazione in un tratto di spiaggia libera di Scauri di Minturno. La nuova ordinanza del sindaco Gerardo Stefanelli porta la data di ieri, martedì 22 agosto, ed è stata firmata dopo i risultati delle analisi sulle acque del mare.

L'interdizione temporanea della balneazione era scattata a “puro scopo precauzionale” in seguito "allo sversamento della rete fognaria gestita da Acqualatina Spa” sul tratto di costa compreso tra le due spiagge libere “Pyrae” e “Grecale”. “Dalle valutazioni sulla qualità delle acque destinate alla balneazione effettuate da Acqualatina mediante laboratorio accreditato e qualificato - si legge nella nuova ordinanza del primo cittadino -, è risultato che le acque di cui allo specchio d’acqua in oggetto sono risultate idonee alla balneazione e pertanto è possibile procedere alla revoca dei provvedimenti cautelativi emessi”.

Sul caso è intervenuto ieri anche lo stesso sindaco Stefanelli. “Nella giornata di domenica, a causa di un guasto alle pompe di sollevamento c'è stato uno sversamento sulle spiagge libere "Pyrae" (tra il lido Italia e il lido Delfini) e "Grecale"(tra il Lido Del Sole e il Lido Itala). Già nell’immediatezza dello spiacevole episodio - ha spiegato -, sono state adottate tutte le accortezze e le attività necessarie alla bonifica e alla sanificazione della porzione di arenile interessato con l'aspirazione e disinfettazione. Tuttavia, in via precauzionale, secondo un principio di massima e doverosa cautela, ho ritenuto giusto emettere un'ordinanza per interdire lo specchio acqueo interessato, in attesa dei risultati dei campionamenti della sabbia e delle acque richiesti ieri - lunedì ndr - ad Acqualatina e Arpa Lazio”.

E nella giornata di martedì sono arrivati da Acqualatina i primi risultati, ha spiegato Stefanelli “i quali escludono contaminazioni che mettano a rischio la salute pubblica e interferiscano con la balneazione. Pertanto l'ordinanza, precedentemente emessa, è revocata e la balneazione può riprendere in queste torride giornate di agosto in cui invito tutti a vivere il nostro litorale con tranquillità e serenità”.

“Episodi come questi purtroppo possono accadere, ma è nostro compito non demonizzare tutto ma avere la lucidità di agire per la salvaguardia pubblica e attivare tutti i protocolli dovuti, al fine di poter godere al più presto della bellezza che il nostro territorio sa regalarci. Al contempo vorrei segnalare - ha poi concluso il primo cittadino - come tutti i campionamenti Arpa effettuati durante la stagione estiva (ivi compresi quelli straordinari a seguito degli episodi di fine luglio) hanno sempre dato risultati positivi, come chiarito anche dall'assessore regionale all’ambiente, dottoressa Elena Palazzo”.