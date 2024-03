Tenta di togliersi la vita in un cantiere, salvato dalla polizia

Momenti di paura sono stato vissuti all’interno di un cantiere a Roma dove un uomo di 62 anni della provincia di Latina ha tentato di togliersi la vita. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 4 marzo e provvidenziale si è rivelato l’intervento della polizia che ha tratto in salvo l’uomo mentre già altre due persone stavano cercando di aiutarlo.

Dopo la segnalazione giunta dalla sala operativa per la presenza di un uomo che stava tentando di impiccarsi da un ponteggio, gli agenti del commissariato Esquilino sono intervenuti in via Alessandro Volta. Giunti sul posto hanno visto due persone in punta di piedi, vista l’altezza, che stavano cercando di sorreggere il 62enne che aveva una corda al collo e penzolava. Gli operatori allora hanno immediatamente scavalcato la recinzione metallica del cantiere e lo hanno soccorso allentando la corda e mettendolo successivamente in sicurezza.

I poliziotti hanno poi atteso insieme al 62enne l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno dapprima fornito le dovute cure sul posto, per poi trasportarlo all’ospedale San Camillo per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute.