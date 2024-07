IL VIDEO | Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: perquisizioni e 4 arresti

Quattro arresti in carcere e divieto di dimora per un quinto indagato: è scattata questa mattina all’alba l’operazione della Squadra Mobile che ha dato esecuzioni alle misure cautelari nei confronti delle cinque persone accusate di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini condotte dalla squadra mobile con il coordinamento della Dda di Roma hanno consentito di acquisire “gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una serie di atti intimidatori che hanno visto come vittima un cittadino latinense”. Indagini che hanno preso il via proprio dopo la denuncia sporta dalla vittima nell’ottobre del 2023.

Secondo quanto ricostruito la stessa vittima dopo essersi aggiudicata all’asta un appartamento, avrebbe ricevuto numerose pressioni per il tramite di tre soggetti – tra i quali un esponente di una famiglia di etnia rom stanziale a Latina ed un soggetto ritenuto in passato organico a Cosa Nostra agrigentina – il tutto al fine di rivendere l’immobile ad un prezzo di favore ai vecchi proprietari, uno dei quali ritenuto vicino a clan camorristici della città di Napoli.