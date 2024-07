Intimidazioni mafiose per rivendere la casa comprata all’asta: quattro arresti

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: questa l’accusa nei confronti delle cinque persone destinatarie delle altrettante misure cautelari eseguite oggi, giovedì 11 luglio, dalla polizia. L’operazione è scattata all’alba ed è figlia di meticolose indagini condotte dagli uomini della squadra mobile di Latina con il coordinamento della Dda della Procura di Roma; indagini che hanno consentito di “acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una serie di atti intimidatori che hanno visto come vittima un cittadino latinense”.

E proprio la denucia sporta dalla vittima nell'ottobre del 2023 ha dato il via all'attività investigativa. L'uomo in quella cirocstanza ha infatti riferito di aver subito pressioni al fine di essere costretto a vendere un appartamento che si era ggiudicato all’asta, all'interbo del quale avevano vissuto una donna e il compagno, ritenuto vicino a clan camorristici della città di Napoli. I successivi accertamenti effettuati dagli investigatori hanno consentito di acquisire "gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una serie di atti intimidatori realizzati, a partire dal luglio dello scorso anno, a opera di tre soggetti, uno dei quali ritenuto in passato organico a Cosa Nostra agrigentina".

Nel corso di alcuni incontri, in occasione dei quali vi sarebbe stata l’opera di mediazione svolta da un esponente di una famiglia di etnia rom stanziale nella città di Latina, spiegano dalla Questura, alla vittima sarebbe stato consigliato di vendere l’immobile a un prezzo inferiore a quello di mercato ai precedenti proprietari, presentati come persone poco raccomandabili originarie di Napoli, con l’avvertimento che rifiutare tale proposta lo avrebbe esposto a non meglio specificate ritorsioni. Successivamente, le sarebbe stato comunicato che i precedenti proprietari non erano più interessati a rientrare in possesso dell’abitazione, ma pretendevano 12.000 euro per considerare chiusa la questione. Ai tentennamenti dell'uomo, l’esponente della famiglia di etnia rom avrebbe dunque affermato "di non poter fare più nulla per aiutarlo", lamentandosi anche per la mancanza di rispetto subita e pretendendo, solo per questo, il pagamento immediato di 2.000 euro.

Quello emerso dall'attività di indagine conodtta dalla squadra mobile è stato definito "un quadro indiziario rilevante che ha portato all’esecuzione di quattro misure di custodia in carcere e a un divieto di dimora; le misure eseguite tra le città di Latina, Roma e Napoli. Nel corso della stessa operazione di oggi sono stati eseguiti anche decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di tutti gli indagati e presso la sede legale e le unità locali di una società riconducibile a due di questi.

Articolo agigornato alle 10.20