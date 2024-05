Tentata rapina in casa, commerciante picchiato: la figlia riesce a chiedere aiuto

Due uomini arrestati ad Ardea in flagranza di reato, ritenuti responsabili della tentata rapina a un commerciante. La scorsa notte una ragazza si è presentata agli uffici della tenenza dei carabinieri di Ardea chiedendo aiuto e denunciando un furto in atto nella sua abitazione in via Modena.

Due militari, liberi dal servizio e in borghese, acquisita la segnalazione, hanno immediatamente raggiunto l'apprtamento e hanno trovato un uomo che stava picchiando il padre della donna. Lo hanno quindi immediatamente bloccato e poi hanno dato la caccia al complice, la cui presenza era stata indicata dalla ragazza durante la denuncia. Prima dell'arrivo dei militari il malvivente si era già dileguato nei campi, ma è stato rintracciato e fermato a una cinquantina di metri dall'abitazione, nascosto tra la vegetazione.

L'uomo picchiato è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia per le varie escoriazioni provocate dalla collutazione con uno dei rapinatori. Ricostruendo la dinamica dei fatti, i carabinieri hanno appurato che i due indagati si erano introdotti all’interno della cantina della casa, con l’intento di rubare generi alimentari. Entrambi sono stati arrestati, condotti in caserma e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per loro la misura cautelare degli arresti domiciliari.