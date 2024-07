Tentata rapina di un furgone: il ragazzo reagisce e viene trascinato per diversi metri sull'asfalto

Tentata rapina violenta ieri, 11 luglio, alla periferia di Latina. Vittima è un ragazzo di 24 anni, giardiniere, che si trovava a Borgo Sabotino con un furgone pieno di materiale e attrezzature da lavoro. Il mezzo è stato assaltato da due uomini che hanno cercato di rubarlo.

Il giovane per evitare che potessero portargli via le attrezzature ha reagito e, nel tentativo di opporsi alla rapina, si è aggrappato alla portiera del mezzo ma è stato trascinato per diversi metri lungo la strada mentre i malviventi erano già a bordo.

La reazione del giovane ha però messo in fuga i rapinatori, che hanno poi abbandonato il furgone dileguandosi a piedi. La vittima ha riportato diverse ferite su tutto il corpo e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Quando i malviventi si sono allontanati ha potuto chiamare i soccorsi e ha in seguito ricostruito con i carabinieri quanto era accaduto. Le indagini sono ora in corso per individuare i responsabili.