Tenta la rapina sul treno, avvicina e minaccia due ragazzi con un coltello: "Vi ammazzo"

Ha tentato di rapinare due ragazzi a bordo di un treno l’uomo di 41 anni arrestato e finito ora ai domiciliari. Ad intervenire in difesa dei due giovani sul convoglio Roma Termini-Nettuno sono stati alcuni poliziotti liberi dal servizio saliti sul convoglio su richiesta del capotreno.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, in stato di ebrezza alcolica, con fare minaccioso e armato di coltello si era avvicinato ai due ragazzi, un 24enne di Aprilia e la sua amica di 27 anni residente a Nettuno, e pretendeva i loro effetti personali. Subito bloccato e disarmato dagli agenti è stato quindi posto in arresto, perchè garvemente indiziato di tentata rapina, e consegnato alle volanti che nel frattempo erano sopraggiunte in aiuto dei colleghi.

I fatti sono accaduti intorno alle 20.30 di martedì mentre il treno transitava nella zona della stazione Roma Torricola. I due ragazzi, come riporta RomaToday, erano in viaggio sul convoglio che li stava accompagnando a casa nel sud pontino quando sono stati avvicinati dall'uomo che dopo aver afferrato il giovane da dietro gli ha puntato contro un coltello: "Datemi tutto quello che avete tu e la tua amica altrimenti vi ammazzo" gli ha poi detto.

L'Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato l'arresto applicando nei confronti del 41enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.