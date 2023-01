Ladri in azione nella notte: presi di mira due negozi in poche ore

Su due furti, uno a segno e uno tentato, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che non esclude l’ipotesi che possa trattarsi di una stessa banda. Ad essere presi di mira, tra l’una e le 2.30, due punti vendita della catena Risparmio Casa” ad Anzio e Pomezia.

Il primo furto nel negozio di Anzio, all'angolo tra via Nettunense e via Gaio, dove i banditi hanno forzato la saracinesca e poi sono riusciti a fare irruzione nei locali da cui hanno portato via solo un televisore. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno effettuato i primi rilievi utili a cercare elementi che possano far risalire ai malviventi. Da quantificare ancora il danno per l’attività commerciale.

Poco dopo un secondo colpo andato in fumo, questa volta a Pomezia, nel negozio di via Naro dove un gruppo di persone ha sfondato con l'auto la saracinesca e le porte di ingresso dell’attività puntando alla cassa continua. I ladri a bocca asciutta sono poi fuggiti con la stessa vettura usata come ariete. Anche su questo secondo episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.