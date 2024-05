Tentato furto nel bar, ladri forzano la finestra e puntano alla cassa. Ma il colpo salta

Ladri in azione nella notte a Sperlonga dove è saltato il furto in un bar sulla Flacca. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che sono al lavoro per identificare i responsabili.

Secondo i primi accertamenti, i malviventi dopo l'effrazione di una finestra sono riusciti a fare irruzione all'interno del locale; subito la loro attenzione è stata rivolta alla cassa che hanno tentato di forzare. Ma qualcosa è andato storto e il loro piano è saltato.

Senza riuscire a forzare la cassa sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Una volta arrivata la segnalazione al 112 sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione che hanno effettuati tutti i rilievi utili a isolare delle tracce che potranno essere utili a identificare i malviventi. Le indagini sono in corso.