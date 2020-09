Aveva tentato il furto in un’abitazione, 20enne identificato e arrestato

A distanza di quasi due mesi dal tentato furto in un’abitazione in provincia di Lecce è stato arrestato. Nella mattinata di oggi, 8 settembre, i carabinieri della Stazione di Borgo Podgora hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura coercitiva personale degli arresti domiciliari emessa il 31 agosto dal Tribunale di Lecce nei confronti di un 20enne del luogo.

I fatti risalgono allo scorso 4 luglio e sono avvenuti nel comune di Calimera; subito sono scattate le indagini condotte dai carabinieri della locale Stazione che hanno portato al 20enne. Secondo quanto ricostruito, insieme ad un complice che ancora non è stato identificato, il giovane dopo aver forzato con una palanchino in ferro la porta d’ingresso di una civile abitazione era stato sorpreso dalla vittima che gridando lo aveva messo in fuga.

I militari dell’Arma, attraverso accertamenti tecnici, corroborati da individuazione fotografica, sono giunti alla completa identificazione di uno dei responsabili.