Rientra e sorprende i ladri in casa: due giovani bloccati dopo una fuga sul tetto

Rientrata a casa ha sorpreso i ladri mettendoli poi in fuga: è accaduto nella serata di domenica 20 novembre a Pomezia dove i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato di furto aggravato un 18enne, già con precedenti nonostante la giovane età, e denunciato in stato di libertà per concorso nello stesso reato un minore, entrambi provenienti dal campo nomadi di via di Salone.

Secondo quanto ricostruito, i due, dopo aver divelto con alcuni cacciaviti la finestra del pian terreno di una villetta, si sono introdotti all'interno e dopo aver frugato nelle varie stanze, si sono impossessati di alcuni oggetti di valore e della somma contante di 85 euro.

La loro azione è stata però disturbata dal rientro a casa della figlia della proprietaria che li ha sorpresi e quindi ha lanciato subito l'allarme, facendoli così scappare dalla finestra di un'altra stanza. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia, dopo aver ricevuto la segnalazione al 112, sono intervenuti immediatamente sul posto riuscendo ad intercettare i giovanissimi mentre stavano scavalcando la recinzione di un vicino capannone per cercare di nascondersi. Vedendosi inseguiti, i due sono poi fuggiti sul tetto dello stabile ma senza più via d'uscita e quindi costretti a scendere per essere fermati dai militari che hanno così recuperato anche l'intera refurtiva.

Accompagnati in caserma, il maggiorenne è stato trattenuto in attesa di comparire dinanzi al Tribunale di Velletri per la celebrazione del rito direttissimo al termine del quale l'arresto è stato convalidato.