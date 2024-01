Pestaggio con le mazze da baseball: l'accusa chiede pene pesanti per tentato omicidio

Prima udienza questa mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario del processo a carico dei due uomini di Cori accusati di tentato omicidio per avere violentemente aggredito con mazze da baseball e bottiglie due cittadini di Cori. Luigi Sinibaldi, 44 anni, e Alex Fracassa, 22 anni, assistiti dagli avvocati Massimo Frisetti e Gaetano Marino, hanno chiesto e ottenuto di poter essere giudicati con rito abbreviato, richiesta accolta dal gup. La parola è passata al pubblico ministero Simona Gentile la quale dopo avre ricostruto i fatti ha chiesto una condanna a otto anni di carcere per Sinibaldi e a 4 anni e dieci mesi per Fracassa.

I fatti risalgono al 17 aprile dello scorso anno quando gli imputati si erano presentati nell'abitazione di due uomini di Cori e li avevano pestati colpendoli ripetutamente con mazze da basebal e bottiglie sulla testa, sul volto e sul torace. Una delle due vittime ha riportato la frattura delle ossa nasali, della mandibola trauma cranico, ferite multiple al volto, frattura di alcune costole che avevano reso necessario il trasporto d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Goretti dopo era stato poi trasferito in terapia intensiva. La seconda vittima era uscita dall'aggressione con una ferita lacero contusa e la frattura del setto nasale oltre che della mandibola ed era stata portata all'ospedale di Velletri.

Le indagini hanno poi portato, circa un mese dopo l'aggressione, all'arresto di Sinibaldi e Fracassa con l'accusa di tentato omicidio. IIl sospetto è che alla base del pestaggio ci siano questioni di denaro e debiti.

L'udienza è stata rinviata al prossimo 18 marzo per le conclusioni e la sentenza.