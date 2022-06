Tenta di uccidere la moglie malata poi si taglia i polsi, salvati dalla figlia

E’ stata la figlia appena rientrata a casa a salvare gli anziani genitori trovati entrambi feriti e sanguinanti nella loro abitazione lungo la strada che porta a Campoverde: qui, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo di 81 anni ha tentato di uccidere la moglie malata prima di provare a togliersi anche lui la vita.

Un dramma familiare i cui contorni si sono piano piano chiariti nel corso dei giorni e sui cui sono comunque ancora in corso gli accertamenti. I fatti sono accaduti nella mattina dello scorso 21 giugno; l’allarme è scattato intorno alle 12 quando nell’abitazione si sono recati i sanitari del 118 allertati dalla figlia della coppia e i carabinieri di Aprilia.

E’ stata la donna che vive con i geniroti a fare infatti la drammatica scoperta al suo ritorno a casa. Appena entrata nell’abitazione ha trovato la madre ormai priva conoscenza con delle ferite da arma da taglio ai polsi e al collo; subito dopo la scoperta che anche il padre, ancora cosciente, presentava delle ferite ai polsi. Ed è stato lui a raccontare alla figlia di aver praticato i tagli alla moglie dichiarando di aver assecondato il desiderio della consorte malata e ormai stanca, prima di praticare su se stesso altre ferite, questa volta meno profonde.

Soccorsi i coniugi sono stati portati in ospedale; lui è ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e lei al San Camillo di Roma e non sarebbero in pericolo di vita. L’uomo è al momento in stato di arresto e deve rispondere del reato di tentato omicidio; a breve verrà sentito dal giudice per l’interrogatorio di garanzia.