Edificio abusivo nel Parco regionale dei Monti Ausoni: scatta il sequestro

In località Campo Soriano, a Terracina, i carabinieri della stazione carabinieri forestale, nell'ambito di un'attività di monitoraggio del territorio finalizzata al rispetto delle norme ambientali, hanno individuato un abuso edilizio. In particolare i militari hanno sottoposto a sequestro preventivo una struttura abitativa in fase di edificazione e ristrutturazione edilizia su una superficie complessiva di circa 120 metri quadrati, in assenza di titoli e nullaosta ambientali. La zona infatti è ricadente nel parco regionale dei Monti Ausoni e lago di Fondi.

Denunciati all'autorità giudiziaria la proprietaria del lotto e l'esecutore materiale delle opere per aver realizzato lavori in assenza di autorizzazioni e per di più in zona sottoposta a vincoli paesaggistici.