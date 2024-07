Abusi sessuali in parrocchia e ricatti hard da un capo scout

Un capo scout di 18 anni di Terracina è stato iscritto sul registro degli indagati per abusi su minori. Il caso riguarda un ricatto per alcune foto chieste su Instagram dal ragazzo ad alcuni minorenni attraverso un profilo fake. Poi, la richiesta di denaro: 100 euro per non diffondere le immagini.

L'indagine è stata riportata dal quotidiano Repubblica ed è seguita dalla polizia postale di Latina, che avrebbe già sequestrato al 18enne tablet e smartphone. Dall'indagine sembrerebbero emergere altri particolari inquietanti, come alcuni abusi subiti da un ragazzino all'interno della parrocchia da parte dello stesso giovane scout.

L'attività investigativa si concentra ora sull'analisi dei contenuti dei dispositivi elettronici sequestrati e sull'acquisizione di testimonianze. Al momento viene mantenuto il più stretto riserbo.