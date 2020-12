Accoltellato in strada, processo con giudizio immediato per le due donne

Saranno processate con giudizio immediato Daniela Zucconelli e Daniela Mena, le due donne chiamate a rispondere del tentato omicidio di Francesco Di Fonso, accoltellato in strada in pieno giorno in una via centrale di Terracina il 13 settembre scorso.

Questa mattina la Zucconelli, assistita dall’avvocato Rocco Marsiglia, è comparsa davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone e ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato, richiesta che è stata respinta. Il gup ha dunque disposto la riunificazione di questo procedimento con quello a carico della Mena per la quale era stato fissato il giudizio immediato. Il processo a entrambe le imputate inizierà il 15 dicembre prossimo davanti al secondo collegio penale.

Di Fonso, 50 anni, è stato colpito da tre coltellate all’addome nella centralissima via Roma a Terracina una domenica pomeriggio davanti a decine di residenti e passanti al culmine di una lite per futili motivi. Ad accoltellarlo due donne di 39 e 47 anni arrestate subito dopo dai carabinieri in flagranza di reato mentre l’arma utilizzata per l’aggressione è stata rinvenuta sotto un’auto.

Il ferito è stato soccorso e trasferito in ospedale dove si è resa necessaria una delicata operazione d’urgenza a causa delle lesioni riportate.