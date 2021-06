Terracina: aggrediscono il sorvegliante di un centro commerciale, denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati a Terracina in seguito ad un’aggressione avvenuta nella notte all’esterno di un centro commerciale sulla Pontina. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai militari i due uomini, un 48enne ed un32enne di Roma, hanno raggiunto il centro commerciale che si trova sulla strada statale 148 con il pretesto di comprare del latte; al rifiuto da parte del personale hanno aggredito il sorvegliante, un cittadino indiano di 20 anni, che ha riportato lesioni considerate guaribili in 5 giorni.

I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri del Norm della locale Compagnia all’autorità Giudiziaria per lesioni personali e sono stati anche sanzionati insieme ad una terza persona, 48enne sempre di Roma, per violazioni alle norme anti-Covid per non aver rispettato le prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale.