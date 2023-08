Incendi in provincia, l'allarme del Wwf che chiama in causa le istituzioni: "Mancano i controlli"

Ieri, 29 agosto, è finalmente arrivata la pioggia sul territorio, troppo tardi però per l’enorme superficie di bosco andata in fumo con gli incendi. L'allarme è lanciato dal Wwf del litorale laziale, dopo i numerosi roghi che hanno interessato la provincia nel corso dell'estate e quelli che hanno divorato solo negli ultimi giorno ettari di vegetazione. Fino a ieri mattina infatti bruciava ancora il Monte Concutella ma la devastazione era iniziata 2 giorni prima con l’incendio appiccato alle pendici di Monte Leano e poi ancora Campo Soriano, Monte Pannozzo, Monte Romanelli (esattamente 3 anni dopo e nella stessa area come fa notare il comitato 12 Agosto di Casaletti), Valle Fasana e Santo Stefano, Monte dell’Acquasanta.

"Sarà sufficiente per i criminali incendiari che hanno utilizzato tutto il tempo disponibile prima delle piogge e ogni volta prima del buio? - si domanda in una nota Franca Maragoni, vice presidente del Wwf litorale laziale - I criminali sono sempre sicuri del successo perché appiccano il fuoco in aree difficilmente raggiungibili da terra e solo dai mezzi di spegnimento aerei; aree sconosciute, nella maggior parte dei casi, ai volontari che arrivano da località vicine e che poco conoscono il territorio collinare di Terracina. Manca un sistema organico e moderno di controllo del territorio per cui gli interventi partono solo dopo la segnalazione di singoli cittadini e si perdono minuti e a volte ore preziose. Insomma ce ne sarebbe abbastanza per bocciare numerose amministrazioni che, con la loro indifferenza verso il fenomeno degli incendi, favoriscono il degrado del territorio".

Il Wwf dunque lancia l'allarme e ricorda la vicenda di Itri, flagellata due anni fa da un nubifragio. Lo stesso pericolo lo corrono ora i comuni di Fondi, Terracina e Sonnino. "Purtroppo un territorio soggetto a incendi - spiega ancora la vice presidente Maragoni - presenta un suolo non solo sterile, e quindi difficilmente recuperabile dal punto di vista biologico, ma incoerente e franoso per la mancanza di apparati radicali capaci contrastare lo scivolamento a valle. Il governo centrale e regionale preferisce erogare fondi per l’emergenza, per i canadair a esempio, piuttosto che spendere in prevenzione: formazione, cura del territorio o per effettuare il dovuto catasto delle zone incendiate che deve essere adottato dai Comuni che provvedono a classificare e a vincolare le aree ai fini dell’applicazione delle sanzioni per chi non rispetta il divieto di pascolo.

“Il comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio - si legge ancora nella nota - provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai Comuni interessati su un apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in un'apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Per questa ragione - conclude - chiamiamo in causa, ognuno per le proprie responsabilità, diversi enti oltre quello comunale che comunque avrebbe un ruolo più importante: polizia municipale, carabinieri forestali, Parchi regionali, vigili del fuoco. L’importanza di questo team istituzionale è stata dimostrata l’anno scorso quando siamo riusciti a mettere intorno a un tavolo istituzionale tutti i soggetti insieme alla Protezione Civile locale e altre associazioni ambientaliste. Abbiamo presentato un documento con alcuni punti, pochi in verità, che secondo noi potevano, se realizzati, aiutare la collettività a evitare quello che invece avviene puntualmente ogni anno e che, quest’anno, ci sembra più grave di sempre".