Da Terracina nella Capitale: anziano vagava da due giorni in strada in stato confusionale

Vagava per le strade di Roma in stato confusionale e ha attirato l'attenzione di un passante, in piazzale delle Gardenie, che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una Volante del commissariato Sant'Ippolito e gli agenti hanno accertato l'identità dell'uomo riuscendo a farsi consegnare la sua carta di identità e un appunto con alcuni numeri di telefono.

Le indagini successive hanno permesso di verificare che l'anziano si era allontanato dalla sua abitazione di Terracina nel pomeriggio del 9 novembre iniziando a vagare per due giorni. I poliziotti hanno contattato i figili dell'uomo che si sono recati negli uffici del commissariato per riabbracciarlo.