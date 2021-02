Fermo e impaurito al centro della strada: gli agenti della polstrada salvano un barbagianni sull'Appia

Gli agenti della polizia stradale di Terracina la scorsa sera, durante un servizio di controllo lungo la via Appia, hanno individuato sulla carreggiata e salvato un barbagianni, una specie protetta dalla convenzione internazionale.

Il volatile, verosimilmente spaventato, era accovacciato e immobile sulla strada nonostante la presenza degli operatori e dei veicoli in transito. Dopo aver posizionato l’au di servizio con i dispositivi luminosi in funzione e in modo da proteggerlo, con pazienza gli agenti sono riusciti a far muovere l'animale, il quale, prima si è adagiato sull'erba e poi ha spiccato il volo tra gli arbusti sull’argine del fiume Linea. Il volatile non sembrava essere ferito ed iera n buono stato di salute generale.