In auto con quasi mezzo chilo di eroina, cartucce da fucile e un coltello

Hanno fermato un'auto prpveniente da Frosinone che percorreva la strada a tutta velocità nonostante la pioggia battente. Insospettiti, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, in località Frasso, hanno bloccato il veicolo e scoperto che il passeggero nascondeva un coltello a serramanico.

La circostanza ha indotto i militari ad approfondire le verifiche e ad estendere il controllo anche all'auto, di proprietà del conducente. All'interno dell'abitacolo, nascosti in alcune borse con attrezzi da lavoro, c'erano 400 grammi di eroina, suddivisi in due ovuli da 200 grammi ciascuno. Nel mezzo c'erano anche cartucce da fucile risultate detenute illegalmente perché entrambi gli occupanti erano sprovvisti di idoneo titolo.

A casa del proprietario del veicolo i militari hanno poi scoperto ulteriori 21 grammi di cocaina suddivisi in tre ovuli, altre cartucce da fucile e la somma in contanti di 1.150 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto nell'auto e nell'abitazione è stato sottoposto a sequestro, mentre i due uomini, parenti fra loro e incensurati, sono stati arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dovranno entrambi rispondere anche di detenzione illegale di munizionamento e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. In attesa della convalida del provvedimento sono stati trasferiti nella casa circondariale di Latina.