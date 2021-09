Si affrontano per una lite: intervengono i carabinieri e vengono aggrediti. Due uomini arrestati

I fatti accaduti nel comune di Terracina. Protagonisti un 33enne del luogo e un 38enne di Napoli, entrambi finiti ai domiciliari per lesioni e resistenza

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Con queste accuse sono state arrestate, in flagranza di reato, due persone a Terracina. Ai domiciliari sono finiti due uomini, un 33enne del posto e un 38enne di Napoli che si stavano affrontando in una violenta colluttazione nata per futili motivi.

I militari sono intervenuti per fermarli e contenerli ma entrambi hanno opposto un'energica resistenza nei confronti del personale dell'Arma, arrivando a procurare lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.