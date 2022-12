Scoperta una centrale di droga: nella serra un milione e mezzo di dosi

Avevano allestito una vera e propria centrale dello spaccio ma sono stati scoperti e arrestati. Si tratta di 3 cittadini stranieri, due di nazionalità polacca e un ucraino, trovati in possesso di 2759 piante di cannabise 86 buste della stessa sostanza già essiccata e confezionata. A scoprirli sono gli uomini della Squadra mobile che sono arrivati a Terracina nell’ambito di una serie di controlli sul territorio finalizzati proprio a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha consentito di individuare una vera e propria serra nelle campagne di Terracina dove gli agenti hanno trovato oltre un milione e mezzo di dosi di droga, parte in piante che venivano coltivate all’interno della struttura, parte già trattata e pronta evidentemente per essere immessa sul mercato. Tre le persone finite in manette: due polacchi e un ucraino.

Ieri mattina sono comparsi tutti davanti al giudice assistiti dall’avvocato Antonio Fratini. A conclusione dell’interrogatorio il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per un polacco e un ucraino mentre ha scarcerato il terzo uomo essendo arrivato da pochi giorni in Italia quindi non coinvolto nell’attività degli altri.