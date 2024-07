Traffico e smaltimento illecito di rifiuti: tre arresti dell'antimafia

Un'operazione sul traffico illecito di rifiuti coordinata dalla Dda di Roma ha portato oggi a tre arresti nel territorio di Terracina. In carcere è finito un uomo di 69, M.A. le sue iniziale, ai domiciliari altre due persone di 66 e 70 anni, mentre è stata sequestrata una discarica abusiva e un mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

L'attività investigativa è iniziata nel 2021. Nel corso di ordinari controlli del territorio i carabinieri avevano notato poco lontano dalla stazione ferroviaria, in via Napoli, un'area demaniale recintata e delimitata da un cancello su cui era stato apposto un cartello: "Centro recupero rifiuti". All’interno di tale area si intravedevano cumuli di rifiuti di ogni genere, prevalentemente Raee, accatastati in maniera alla rinfusa e senza alcuna protezione per l’ambiente. Da quel momento sono scattati controlli e accertamenti più approfonditi, con servizi di osservazione e pedinamenti, oltre ad attività tecnico informatiche, che hanno dimostrato come diversi soggetti, cittadini privati e ditte, sistematicamente conferivano in quell'area rifiuti in modo abusivo.

I militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico delle tre persone arrestate che gestivano il sisto raccogliendo rifiuti, anche pericolosi, per ricavare materie prime e metalli, come rame, zinco, ottone e ferro, che venivano poi venduti. Il materiale non recuperabile veniva invece smaltito in modo illecito attraverso la combusione oppure finiva nel circuito dei rifiuti urbani.

I tre sono accusati in concorso tra loro di traffico illecito, smaltimento illecito, occupazione di suolo pubblico. A uno solo degli indagati è stato contestato anche il reato di falso ideologico. Nella fase di esecuzione dell’ordinanza il ncleo carabinieri forestali di Terracina è stato coadiuvato dal Nipaaf di Latina, dai nuclei forestali di Latina e Cisterna e dai militari della compagnia carabinieri di Terracina.