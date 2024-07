Ubriaco dà in escandescenza in un bar: interviene un carabiniere per calmarlo ma viene picchiato

Era ubriaco in un bar e stava dando in escandescenze infastidendo altri avventori. E' stato però notato da un carabiniere in uniforme che si stava recando alla caserma di Terracina per prendere servizio. Tutto è accaduto in un bar lungo la via Flacca.

Il militare è intervenuto per cercare di riportare la situazione alla calma ma per tutta risposta è stato aggredito. L'uomo, un cittadino marocchino di 32 anni, senza fissa dimora, si è scagliato contro di lui e lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni.

A quel punto il carabinieri ha chiamato i rinforzi facendo arrivare nel locale altri colleghi della compagnia di Terracina, ma nel frattempo è riuscito prontamente a bloccare l'uomo, che è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando dell'Arma in attesa della celebrazione del rito direttissimo.