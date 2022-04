Tira fuori un coltello in un locale poi prende a calci e pugni l'auto della polizia, arrestato

Nella notte tra sabato e domenica i poliziotti del Commissariato di Terracina hanno arrestato un 28enne per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Gli agenti sono stati chiamati per un intervento all’interno di un locale pubblico dove il ragazzo aveva mostrato un coltello di grandi dimensioni ed era stato subito bloccato da alcuni avventori che poi avevano poi richiesto l’intervento di una Volante.

L’uomo, all’arrivo degli agenti, era in forte stato d’agitazion e ha tentato di sottrarsi al controllo della agenti colpendo con calci e pugni l’autovettura di servizio e minacciando gli stessi poliziotti.

Dopo aver sequestrato il coltello, per il cui porto in luogo pubblico il ragazzo è stato successivamente denunciato in stato di libertà, il 28enne è stato arrestato per avere opposto resistenza. L’arresto è stato convalidato nella mattinata odiernada giudice per le indagini preliminari che ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane.