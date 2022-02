In garage una serra artigianale per la coltivazione della marijuana: arrestato un 20enne

Proseguono senza sosta iservizi di controllo del territorio da parte del comando provinciale dei carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione dei reati e del fenomeno dello spaccio. Durante un servizio dei miliari della stazione di Terracina, condotto insieme al personale dell'aliquota Radiomobile del Norm della compagnia locale,,è stato arrestato in flagranza di reato un 20enne.

Il giovane, come accertato, aveva allestito all'interno del garage della sua abitazione una mini serra artigianale in cui stava coltivando 3 piante di marijuana opportunamente occultate e alimentate da impianti di aerazione ed elettrico.

I militari hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e hanno sottoposto tutto a sequestro. Dall?esame successivo effettuato è emerso che le piante di marijuana avrebbero permesso di ricavare 450 dosi. Il 20enne, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato quindi condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Questa mattina, 23 febbraio, è stato giudicato con il rito direttissimo e dopo la convalida dell?arresto l?udienza è stata rinviata alla metà del prossimo mese di marzo.